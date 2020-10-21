У Харкові суд задовольнив клопотання прокурора про застосування примусового медичного лікування щодо підозрюваної у вбивстві 13-річної дитини у Подвірках Дергачівського району у квітні 2020 року.

Про це повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, судово-психіатрична експертиза визнала жінку хворою на хронічне психічне захворювання, які і позбавляло її можливості усвідомити свої дії та керувати ними.

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– У зв’язку з неосудністю особи, суд задовольнив клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом, — повідомив Чубенко.

Підозрювана перебуватиме у слідчому ізоляторі ще один місяць до закінчення строку апеляційного оскарження.

Під час розслідування справи проведено понад 30 експертиз, в ході яких причетність інших осіб до злочину не було встановлено.

30 квітня 2020 року на вулиці Полтавський Шлях у Харкові затримали оголену жінку з ножем у руці, яка несла у пакеті голову 13-річної дитини.

До поліції Дергачівського району надійшло повідомлення від жителя селища Подвірки, що він знайшов у будинку обезголовлене тіло племінниці, а її матері вдома не було.

Правоохоронці розпочали справу за ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України. Експерти нарахували близько 20 ножових поранень, а вбивство сталося десь опівночі.

38-річну мати дитини затримали. Ленінський райсуд Харкова взяв її під варту без можливості внесення застави.