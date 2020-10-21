Похищение ребенка Алены Лоран: полиция задержала преступников

На Киевщине правоохранители задержали похитителей ребенка, которые хотели получить за него $200 тыс.

По данным следствия, утром 21 октября в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области злоумышленники похитили 6-летнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов.

Они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались содержать ребенка.

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Требовали $200 тыс.: под Киевом силовики задержали похитителей 6-летней дочери телеведущей / 5 фотографий

Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить ребенка и подыскивают для этого исполнителя.

Правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение. В Белогородке задержали членов группировки при передаче $150 тыс.

Ребенка вернули родителям.

По данным СМИ, речь идет о блогере Алене Лоран.

Проводятся санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Похищение человека в Николаеве

В Николаеве полиция предупредила похищения иностранного бизнесмена, который находился в Украине с рабочим командировкой.

Члены преступной группировки завязали бизнесмену руки и глаза и планировали вывезти его за город: один из них представился работником Интерпола.

Источник: Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Фото: Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины