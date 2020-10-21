Похищение ребенка Алены Лоран: полиция задержала преступников

На Киевщине правоохранители задержали похитителей ребенка, которые хотели получить за него $200 тыс.
По данным следствия, утром 21 октября в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области злоумышленники похитили 6-летнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов.
Они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались содержать ребенка.
Читайте: Вывезли в лес и требовали деньги за жизнь: под Киевом похитили мужчину
Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить ребенка и подыскивают для этого исполнителя.
Правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение. В Белогородке задержали членов группировки при передаче $150 тыс.
Ребенка вернули родителям.
По данным СМИ, речь идет о блогере Алене Лоран.
Переглянути цей допис в Instagram
Этот день я предпочла бы забыть навсегда. Я не могу ничего написать или рассказать. Смогу надеюсь в ближайшие два дня. У нас был шок. Когда я смогу обнародовать, вы будете в шоке не менее. Если в горячих новостях это не появится ранее. Берегите деток догадок не стройте, ошибётесь.
Проводятся санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Похищение человека в Николаеве
В Николаеве полиция предупредила похищения иностранного бизнесмена, который находился в Украине с рабочим командировкой.
Члены преступной группировки завязали бизнесмену руки и глаза и планировали вывезти его за город: один из них представился работником Интерпола.
Источник: Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
Фото: Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины