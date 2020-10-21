Викрадення дитини Альони Лоран: поліція затримала злочинців

На Київщині правоохоронці затримали викрадачів дитини, які хотіли отримати за неї $200 тис.

За даними слідства, вранці 21 жовтня у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області зловмисники викрали 6-річну дочку блогера та ведучої одного з українських телеканалів.

Вони ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину.

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Вимагали $200 тис.: під Києвом силовики затримали викрадачів 6-річної доньки телеведучої / 5 фотографий

Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти дитину і підшукують для цього виконавця.

Правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення. У Білогородці затримали членів угруповання під час передачі $150 тис.

Дитину повернули батькам.

За даними ЗМІ, мова йде про блогера Олену Лоран.



Проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрадення людини у Миколаєві

У Миколаєві поліція попередила викрадення іноземного бізнесмена, який перебував в Україні з робочим відрядженням.

Члени злочинного угруповання зав’язали бізнесмену руки та очі та планували вивезти його за місто: один із них представився працівником Інтерполу.

Джерело: Офіс генпрокурора, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Фото: Офіс генпрокурора, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України