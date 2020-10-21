У грузинському місті Зугдіді озброєні нападники захопили заручників у відділенні банку Bank of Georgia.
Злочинці озброєні автоматами та гранатами.
У відділенні перебуває 48 осіб.
На місці події перебувають співробітники поліції та спецназ.
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За словами співробітника банку, озброєний чоловік кілька разів вистрілив, увійшовши до будівлі банку.
П’ятьох людей зняли з даху будівлі краном. Їх доставили в правоохоронні органи для допиту.
Зловмисники вимагають $500 тис.
Як поводитись у заручниках
Захоплення заручників може статися в будь-якому місці. Ніхто від цього не застрахований.
У такій ситуації головне – вижити і дочекатися звільнення. Як поводитися у заручниках читайте в нашому матеріалі.
Джерело: GEнацвале | Генацвале
Видео: Georgian Public Broadcaster