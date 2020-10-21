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Факти / Надзвичайні події

Вимагають $500 тис.: у Грузії захопили заручників у банку

У грузинському місті Зугдіді озброєні нападники захопили заручників у відділенні банку Bank of Georgia.

Злочинці озброєні автоматами та гранатами.

У відділенні перебуває 48 осіб.

На місці події перебувають співробітники поліції та спецназ.

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За словами співробітника банку, озброєний чоловік кілька разів вистрілив, увійшовши до будівлі банку.

П’ятьох людей зняли з даху будівлі краном. Їх доставили в правоохоронні органи для допиту.

Зловмисники вимагають $500 тис.

Як поводитись у заручниках

Захоплення заручників може статися в будь-якому місці. Ніхто від цього не застрахований.

У такій ситуації головне – вижити і дочекатися звільнення. Як поводитися у заручниках читайте в нашому матеріалі.

Джерело: GEнацвале | Генацвале

Видео: Georgian Public Broadcaster

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