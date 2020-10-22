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Факти / Надзвичайні події

У Вінницькій області від отруєння газом померло двоє дітей

У селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області від отруєння газом загинуло двоє дітей.

До лікарні госпіталізований ще один чоловік, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники знайшли у будинку тіла 5-річної, 3-річної дитини та людину у несвідомому стані, яку госпіталізували до лікарні райцентру.

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За інформацією ДСНС, ознак пожежі не виявлено. Підрозділи служби не залучалися.

Рятувальники припускають, що попередня причина – отруєння природним газом.

Отруїлось троє дітей

В Хмельницькій області у селі Копачівка Волочиського району чадним газом отруїлись п’ятеро людей. З них постраждали троє дітей.

Інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Джерело: ДСНС

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