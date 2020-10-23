Полиция Николаевщины задержала 43-летнего мужчину, который представляясь работником газовой службы, проникал в квартиры пенсионеров и обворовывал их.

Он якобы проверял счетчики, а на самом деле ждал удобного момента, чтобы завладеть имуществом и деньгами.

Поймали вора после очередной кражи. Житель Днепра пытался скрыться на такси.

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Полиция установила его причастность к 10 кражам на территории Николаевской области, а также проверяет причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

На днях в Запорожье полиция нашла 17-летнего парня, который украл с избирательного участка урну для голосования.

Он сказал, что хотел использовать ее для разведения улиток.