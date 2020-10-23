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Факти / Надзвичайні події

Забирав останнє: під Миколаєвом “газовик” обікрав 10 пенсіонерів

Поліція Миколаївщини затримала 43-річного чоловіка, який представляючись працівником газової служби, проникав до квартир пенсіонерів і обкрадав їх.

Він нібито перевіряв лічильники, а насправді чекав слушної миті, щоб заволодіти майном та грошима.

Спіймали злодія після чергової крадіжки. Житель Дніпра намагався втекти на таксі.

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Поліція встановила його причетність до 10 крадіжок на території Миколаївської області, а також перевіряє причетність до аналогічних злочинів в інших регіонах.

Днями в Запоріжжі поліція знайшла 17-річного хлопця, який вкрав з виборчої дільниці урну для голосування.

Він сказав, що хотів використовувати її для розведення равликів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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