В Херсоне пьяные хулиганы побили и порезали ребенка из-за замечания

В Херсоне пьяные мужчины избили и ранили ножом ребенка, который сделал взрослым замечания.

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения распивали спиртное и вызывающе вели себя дворе под окнами жилого дома.

Ребята, которые играли на детской площадке, сделали им замечание. В ответ хулиганы начали конфликт с несовершеннолетними и нанесли одному из них ножевое ранение.

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На помощь дети позвали отца пострадавшего. Когда мужчина пришел на место происшествия, то один из хулиганов ударил его палкой по голове.

Пострадавшим помощь оказывали медики.

Хулиганами оказались 34-летний и 30-летний местные жители, один из которых уже имел судимость за нанесение телесных повреждений.

Им грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В Херсоне мужчина бросался на людей с ножами