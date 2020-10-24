У Херсоні п’яні хулігани побили та порізали дитину через зауваження

У Херсоні п’яні чоловіки побили і поранили ножем дитину, яка зробила дорослим зауваження.

Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння розпивали спиртне та зухвало поводили себе дворі під вікнами житлового будинку.

Хлопці, які грали на дитячому майданчику, зробили їм зауваження. У відповідь хулігани почали конфлікт з неповнолітніми та завдали одному з них ножове поранення.

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На підмогу діти покликали батька постраждалого. Коли чоловік прийшов на місце події, то один з хуліганів вдарив його палицею по голові.

Постраждалим допомогу надавали медики.

Хуліганами виявився 34-річний та 30-річний місцеві жителі, один з яких вже мав судимість за нанесення тілесних ушкоджень.

Їм загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК – позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

У Херсоні чоловік кидався на людей із ножами