PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Херсоні п’яні хулігани побили та порізали дитину через зауваження

У Херсоні п’яні чоловіки побили і поранили ножем дитину, яка зробила дорослим зауваження.

Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння розпивали спиртне та зухвало поводили себе дворі під вікнами житлового будинку.

Хлопці, які грали на дитячому майданчику, зробили їм зауваження. У відповідь хулігани почали конфлікт з неповнолітніми та завдали одному з них ножове поранення.

Читайте: Знущалися і знімали на відео: у Харківській області підлітки побили дівчину

На підмогу діти покликали батька постраждалого. Коли чоловік прийшов на місце події, то один з хуліганів вдарив його палицею по голові.

Постраждалим допомогу надавали медики.

Хуліганами виявився 34-річний та 30-річний місцеві жителі, один з яких вже мав судимість за нанесення тілесних ушкоджень.

Їм загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК – позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

У Херсоні п’яні хулігани побили та порізали дитину через зауваження

У Херсоні чоловік кидався на людей із ножами

34-річний мешканець міста Херсон кидався на людей з ножами. Відповідне повідомлення надійшло до поліції увечері 12 жовтня.

Відомо, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння став погрожувати подрузі своєї дружини. Жінки тим часом сиділи на лавочці у дворі, подруга викликала на підмогу брата.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка