В Одессе на Седьмом километре продавцы турецкого происхождения пытались помешать сотрудникам СБУ и спецназовцам вывезти ткани.

Свидетель происшествия рассказал, что предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения — облился бензином. Его госпитализировали.

— Члены общины были настроены агрессивно и бросались на правоохранителей, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но сотрудники СБУ с товаром не выпускали с территории рынка, — отметил свидетель.

Сотрудники СБУ по решению Шевченковского районного суда Киева конфисковали товар в рамках уголовного дела, которое открыли по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Читайте: СБУ задержала боевика, который находился в общегосударственном розыске

Подозреваемым по делу является бизнесмен, торгующий китайским тюлем. В списке есть еще ряд лиц, которые имеют одного китайского поставщика. Также в этот перечень попал продавец-турок, хотя он реализует только турецкий товар.

Именно члены общины последнего заблокировали работу СБУ.

В итоге бойцы Альфы смогли прорвать окружение и вывезти товар. В результате столкновений пострадали три человека.

В СБУ инцидент пока никак не прокомментировали.







































Самосожжение и столкновения: на Седьмом километре продавцы заблокировали СБУ / 10 фотографий

СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп