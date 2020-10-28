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Факты / Происшествия

Самосожжение и столкновения: на Седьмом километре продавцы заблокировали СБУ

В Одессе на Седьмом километре продавцы турецкого происхождения пытались помешать сотрудникам СБУ и спецназовцам вывезти ткани.

Свидетель происшествия рассказал, что предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения — облился бензином. Его госпитализировали.

— Члены общины  были настроены агрессивно и бросались на правоохранителей, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но сотрудники СБУ с товаром не выпускали с территории рынка, — отметил свидетель.

Сотрудники СБУ по решению Шевченковского районного суда Киева конфисковали товар в рамках уголовного дела, которое открыли по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Читайте: СБУ задержала боевика, который находился в общегосударственном розыске

Подозреваемым по делу является бизнесмен, торгующий китайским тюлем. В списке есть еще ряд лиц, которые имеют одного китайского поставщика. Также в этот перечень попал продавец-турок, хотя он реализует только турецкий товар.

Именно члены общины последнего заблокировали работу СБУ.

В итоге бойцы Альфы смогли прорвать окружение и вывезти товар. В результате столкновений пострадали три человека.

В СБУ инцидент пока никак не прокомментировали.

  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
  • Столкновения на Седьмом километре: продавцы заблокировали СБУ
Самосожжение и столкновения: на Седьмом километре продавцы заблокировали СБУ / 10 фотографий

СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп

На Киевщине СБУ задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

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