В турецкой провинции Измир, что на западе страны произошло сильное землетрясение. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Многие помещений повреждены.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошло в районе Сеферихисар на глубине 11,8 км. Его почувствовали в различных провинциях на западе Турции и в Стамбуле.

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По данным властей Измира, информация о погибших отсутствует.

На одном из видео видно, как многоэтажка не выдержала сильных толчков земли и обвалилась прямо перед прохожими.

После землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло волной.

Летом в Турции уже наблюдали подобные землетрясения. Тогда также было разрушено десятки домов. Пострадавших не нашли, но природное явление вызвало панику среди населения.

Землетрясения в Турции и Греции

В Эгейском море 30 октября также произошло землетрясение магнитудой 7,0. Разрушены жилые дома и прибрежная инфраструктура.

Источник: HaberTurk