В Егейському морі стався землетрус магнітудою 7,0. Підземні поштовхи дісталися Греції та Туреччини, зруйнувавши житлові будинки та прибережну інфраструктуру.

Землетрус стався близько 17 км від західного узбережжя Туреччини – провінції Ізмір – і відчувалися навіть в Афінах і Стамбулі.

Про кількість жертв наразі не повідомляється, у провінції Ізмір зруйновано щонайменше 20 будинків.

Інформація про землетрус у Туреччині з’явилася близько 14.30 за київським часом.

Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.

Влітку в Туреччині вже спостерігали подібні землетруси. Тоді також було зруйновано десятки будинків. Постраждалих не знайшли, але природне явище викликало паніку серез населення.