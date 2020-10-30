В Миргороде на кладбище обнаружили тело 17-летней девушки с многочисленными рублеными ранами.

Убийство произошло возле дороги, в нескольких метрах от жилых домов. Затем труп тащили по могилам на другую сторону кладбища и выбросили в яму.

Правоохранители установили, что убийцей оказался 18-летний юноша.

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Накануне вечером Елена пошла гулять с одноклассником Сергеем, к которому имела симпатию. Также с ними гулял товарищ парня Марк, который взял с собой на прогулку небольшую топор.

Когда компания проходила мимо кладбища, Марк вдруг набросился на Лену. В этот момент Сергей стоял рядом и просто наблюдал.

Елена — сирота, воспитанием которой занимались опекуны. Девушка часто жаловалась друзьям, что они оскорбляли ее, а иногда даже били.

Убийство мужа из ревности в Запорожье

В начале сентября во время застолья на берегу реки женщина заколола шампуром своего мужа, а тело оставила на берегу.

Третьим на праздновании был ранее судим друг убитого, который стал инициатором ссоры между супругами.

Женщину обвинили в умышленном убийстве, следствие по делу продолжается.