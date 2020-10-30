У Миргороді на кладовищі виявили тіло 17-річної дівчини з численними рубленими ранами.

Вбивство сталося біля дороги, за кілька метрів від житлових будинків. Потім труп тягли по могилах на інший бік кладовища та викинули в яму.

Правоохоронці встановили, що вбивцею виявися 18-річний юнак.

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Напередодні ввечері Олена пішла гуляти з однокласником Сергієм, до якого мала симпатію. Також з ними гуляв товариш хлопця Марк, який взяв із собою на прогулянку невелику сокиру.

Коли компанія проходила повз кладовища, Марк раптом накинувся на Олену. У цей момент Сергій стояв поруч і просто спостерігав.

Олена – сирота, вихованням якої займалися опікуни. Дівчина часто скаржилася друзям, що вони ображали її, а іноді навіть били.

Вбивство чоловіка через ревнощі у Запоріжжі

На початку вересня під час застілля на березі річки жінка заколола шампуром свого чоловіка, а тіло залишила на березі.

Третім на святкування був раніше судимий товариш вбитого, який став ініціатором сварки між подружжям.

Жінку звинуватили в умисному вбивстві, слідство у справі триває.