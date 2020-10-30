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Потужний землетрус у Туреччині спричинив значні руйнування та цунамі

У турецькій провінції Ізмір, що на заході країни стався сильний землетрус. Повідомлень про постраждалих поки не було. Багато помешкань пошкоджені.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходиться в районі Сеферіхісар на глибині 11,8 км. Його відчули в різних провінціях на заході Туреччини і в Стамбулі.

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За даними влади Ізміра, інформація про загиблих відсутня.

На одному з відео видно, як багатоповерхівка не витримала сильних поштовхів землі та обвалилась прямо перед перехожими.

Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.

Влітку в Туреччині вже спостерігали подібні землетруси. Тоді також було зруйновано десятки будинків. Постраждалих не знайшли, але природне явище викликало паніку серез населення.

Перші фото та відео землетрусу в Туреччині та Греції

В Егейському морі 30 жовтня також стався землетрус магнітудою 7,0. Зруйновані житлові будинки та прибережна інфраструктура.

Джерело: HaberTurk

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