У турецькій провінції Ізмір, що на заході країни стався сильний землетрус. Повідомлень про постраждалих поки не було. Багато помешкань пошкоджені.
Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходиться в районі Сеферіхісар на глибині 11,8 км. Його відчули в різних провінціях на заході Туреччини і в Стамбулі.
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За даними влади Ізміра, інформація про загиблих відсутня.
На одному з відео видно, як багатоповерхівка не витримала сильних поштовхів землі та обвалилась прямо перед перехожими.
Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.
Влітку в Туреччині вже спостерігали подібні землетруси. Тоді також було зруйновано десятки будинків. Постраждалих не знайшли, але природне явище викликало паніку серез населення.
Перші фото та відео землетрусу в Туреччині та Греції
В Егейському морі 30 жовтня також стався землетрус магнітудою 7,0. Зруйновані житлові будинки та прибережна інфраструктура.
Джерело: HaberTurk