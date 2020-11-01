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Факты / Происшествия

В Николаеве мужчина облил химвеществом всю семью, пострадала годовалая девочка

В Николаеве 31-летний мужчина облил химическим веществом всю свою семью — 33-летнюю сожительницу и двоих детей, 15-летнего мальчика и годовалую девочку.

Местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и женщиной возникла ссора, во время которой мужчина взял бутылку с химическим веществом и облил жидкостью сожительницу и ее детей.

Женщину и детей доставили в больницу с химическими ожогами, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

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Полиция задержала злоумышленника. Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

  • Химвещество Полиция
  • Химвещество Полиция
  • Поліція Миколаївська область
  • Химвещество Полиция
  • Химвещество Полиция
  • Поліція Миколаївська область
В Николаеве мужчина облил химвеществом всю семью, пострадала годовалая девочка / 3 фотографии

Убийство экс-супруги

В Полтаве мужчина жестоко убил бывшую жену.

Женщина жила за границей с новым мужем, во время визита в Украину решила встретиться с бывшим.

Их встреча закончилась расправой.

Источник: Нацполиция

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