В Николаеве 31-летний мужчина облил химическим веществом всю свою семью — 33-летнюю сожительницу и двоих детей, 15-летнего мальчика и годовалую девочку.

Местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и женщиной возникла ссора, во время которой мужчина взял бутылку с химическим веществом и облил жидкостью сожительницу и ее детей.

Женщину и детей доставили в больницу с химическими ожогами, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

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Полиция задержала злоумышленника. Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.











В Николаеве мужчина облил химвеществом всю семью, пострадала годовалая девочка / 3 фотографии

Убийство экс-супруги

В Полтаве мужчина жестоко убил бывшую жену.

Женщина жила за границей с новым мужем, во время визита в Украину решила встретиться с бывшим.

Их встреча закончилась расправой.