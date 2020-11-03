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Факти / Надзвичайні події

Сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині

Жертвами землетрусу на заході Туреччини стало 100 людей, загальна кількість поранених – 994, з них 147 людей перебувають у лікарнях.

Такі дані надало Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Рятувальники завершили пошукові роботи у 12 із 17 будівель міста. У них беруть участь 7 917 надзвичайників, 25 пошуково-рятувальних собак та понад тисячу транспортних засобів.

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За інформацією Командування берегової охорони, затонуло 22 човни, ще 23 – вдалось врятувати, 43 – сіли на мілину.

30 жовтня в Егейському морі стався землетрус, який дістався Греції та Туреччини. Магнітуду стихії оцінюють у 7.0 балів.

Внаслідок землетрусу піднявся рівень води на місцевих пляжах, місто Ізмір накрило водою.

Джерело: AFAD

Фото: Dreamstime

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