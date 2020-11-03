PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Виннице легковушка протаранила маршрутку: пострадали пять человек

В Виннице водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и протаранил маршрутку.

— В результате ДТП травмировались водители транспортных средств и трое пассажиров маршрутного такси. Пострадавшие госпитализированы, — рассказали в ГУ НП в Винницкой области.

Читайте: Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Виновному грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

ДТП на Майдане Независимости

30 октября в центре Киева на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП.

Водитель Land Rover въехал в толпу на Майдане Независимости, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился.

В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка