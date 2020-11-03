В Виннице водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и протаранил маршрутку.

— В результате ДТП травмировались водители транспортных средств и трое пассажиров маршрутного такси. Пострадавшие госпитализированы, — рассказали в ГУ НП в Винницкой области.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Виновному грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

ДТП на Майдане Независимости

30 октября в центре Киева на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП.

Водитель Land Rover въехал в толпу на Майдане Независимости, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился.

В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали.