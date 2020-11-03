У Вінниці водій іномарки виїхав на зустрічну смугу руху та протаранив маршрутку.

– Внаслідок ДТП травмувались водії транспортних засобів та троє пасажирів маршрутного таксі. Потерпілих госпіталізовано, – розповіли у ГУ НП у Вінницькій області.

Читайте: Audi влетіло у відбійник під Сумами: четверо загиблих

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Винному загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП на Майдані Незалежності

30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП.

Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.

В результаті аварії загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.