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Факти / Надзвичайні події

У Вінниці легковик протаранив маршрутку: постраждали п’ятеро людей

У Вінниці водій іномарки виїхав на зустрічну смугу руху та протаранив маршрутку.

– Внаслідок ДТП травмувались водії транспортних засобів та троє пасажирів маршрутного таксі. Потерпілих госпіталізовано, – розповіли у ГУ НП у Вінницькій області.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Винному загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП на Майдані Незалежності

30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП.

Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.

В результаті аварії загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

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