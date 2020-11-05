Прикордонники Станично-Луганського району Луганської області затримали 23-річного хлопця без документів.

Він представився громадянином РФ, а причиною порушення кордону він пояснив необхідністю скоротити шлях.

Виявляється, хлопець з одного російського населеного пункту Волошино йшов до іншого російського населеного пункту Верхнє Мітякіно.

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За його словами, аби швидше потрапити в гості до друзів, він пішов навпростець територією України.







Поспішав в гості: на кордоні Луганщини затримали заблукалого росіянина / 2 фотографии

Наразі особу “порушника-транзитера” встановлюють.

Документи про адміністративне правопорушення будуть передані прикордонниками до суду, який ухвалить рішення у цій справі.

Тікав в Росію через паркан

На Харківщині тепловізійні камери прикордонників зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.