PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Мошенники отобрали и продали несколько квартир во Львове, заработав 10 млн грн

Трое участников преступной группы заработали более 10 млн грн, мошенническим путем завладев несколькими объектами недвижимости в центре Львова.

Местная прокуратура объявила подозрение в мошенничестве и подделке, а также использовании поддельных документов — это ч. 3 и 4 ст. 190, ч. 3 и 4 ст. 358 УКУ.

Следователи выяснили, что злоумышленники отбирали у законных владельцев квартиры и гаражи, перерегистрировали их на основании фиктивных документов, а затем продавали.

ЧитайтеЗвонили под видом работников банков: в Мариуполе разоблачили мошеннический сall-центр

В целом они завладели восемью объектами недвижимости. Предварительно, ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в более чем 10 млн грн.

В Киеве мошенники присвоили 1 млн грн с помощью поддельных платежных карточек.

Четверо участников организованной группы жили в столице и использовали специальные устройства.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка