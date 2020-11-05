Трое участников преступной группы заработали более 10 млн грн, мошенническим путем завладев несколькими объектами недвижимости в центре Львова.

Местная прокуратура объявила подозрение в мошенничестве и подделке, а также использовании поддельных документов — это ч. 3 и 4 ст. 190, ч. 3 и 4 ст. 358 УКУ.

Следователи выяснили, что злоумышленники отбирали у законных владельцев квартиры и гаражи, перерегистрировали их на основании фиктивных документов, а затем продавали.

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В целом они завладели восемью объектами недвижимости. Предварительно, ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в более чем 10 млн грн.

В Киеве мошенники присвоили 1 млн грн с помощью поддельных платежных карточек.

Четверо участников организованной группы жили в столице и использовали специальные устройства.