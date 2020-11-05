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Факти / Надзвичайні події

Шахраї відібрали та продали кілька квартир у Львові, заробивши 10 млн грн

Троє учасників злочинної групи заробили понад 10 млн грн, шахрайським шляхом заволодівши кількома об’єктами нерухомості в центрі Львова.

Місцева прокуратура оголосила підозру у шахрайстві і підробленні, а також використанні підроблених документів – це ч. 3 і 4 ст. 190, ч. 3 та 4 ст. 358 ККУ.

Слідчі з’ясували, що зловмисники відбирали у законних власників квартири та гаражі, перереєстровували їх на підставі фіктивних документів, а потім продавали.

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Загалом вони заволоділи вісьмома об’єктами нерухомості. Попередньо, шкода, завдана потерпілим, оцінюється у понад 10 млн грн.

У Києві шахраї привласнили 1 млн грн за допомогою підроблених платіжних карток.

Четверо учасників організованої групи жили в столиці і використовували спеціальні пристрої.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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