ДТП у Харкові – авто відкинуло на зупинку

У Харкові близько опівдня зіткнулися автомобілі Honda Civic та Suzuki Grand Vitara, один з них відкинуло в зупинку громадського транспорту.

В результаті аварії постраждали водій та четверо пасажирів Honda, їх госпіталізували. Водій Suzuki, якому 79-років, відмовився від госпіталізації.























У Харкові на дорозі зіткнулися два авто, одне влетіло в зупинку / 6 фотографий

За інформацією поліції, Honda Civic рухався головною дорогою, коли Suzuki Grand Vitara виїжджав з прибудинкової території. Від зіткнення Honda Civic відлетів у зупинку.

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Зараз вирішується питання про порушення справи за ч. 1 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

ДТП у Харкові

У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив 5-річну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

ДТП сталося на проспекті Героїв Сталінграду. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.