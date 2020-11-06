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Факты / Происшествия

В Херсоне чиновник Госгеокадастра сломал руку подчиненному

В Херсоне в управлении Госгеокадастра руководитель сцепился со своим первым заместителем. В драку переросла обычная рабочая ссора.

Теперь подчиненный обвиняет своего руководителя, что тот то сломал ему руку. Все началось с того, что пострадавший с коллегой пришел в отдел кадров, где за одним из рабочих столов сидел неизвестный мужчина.

Возмущенный заместитель попросил его покинуть помещение и вызвал полицию. В этот момент в кабинет зашел начальник управления. Свой гнев он решил направить именно на подчиненных и напал на одного из них, пытаясь вырвать из рук телефон, на который его заместитель снимал все происходящее.

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Мужчина написал заявление в полицию на своего руководителя. Глава Госгеокадастра называет обвинения своего подчиненного клеветой. Между тем работа управления фактически остановилась.

Драка в Раде

5 ноября в кулуарах Верховной Рады подрались народные депутаты, которые ранее входили в состав Слуги народа, Гео Лерос и Александр Юрченко.

Юрченко, с которого накануне сняли электронный браслет, заявил, что на него напал Гео Лерос.

По словам Гео Лероса, Юрченко набросился на него с кулаками и ксенофобскими высказываниями.

Источник: Надзвичайні новини

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