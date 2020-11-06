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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні чиновник Держгеокадастру зламав руку підлеглому

У Херсоні в управлінні Держгеокадастру керівник зчепився зі своїм першим заступником. У стусанину переросла звичайна робоча суперечка.

Тепер підлеглий звинувачує свого керівника, що той зламав йому руку. Все почалося з того, що постраждалий з колегою навідався у відділ кадрів, де за одним із робочих столів сидів невідомий чоловік.

Обурений заступник попросив його покинути приміщення і викликав поліцію. У цей момент до кабінету зайшов начальник управління. Свій гнів він вирішив спрямувати саме на підлеглих і напав на одного з них, намагаючись вирвати з рук телефон, на який його заступник фільмував усе, що відбувається.

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Чоловік написав заяву до поліції на свого керівника. Очільник Держгеокадастру називає звинувачення свого підлеглого наклепом. Тим часом робота управління фактично зупинилася.

Бійка в Раді

5 листопада в кулуарах Верховної Ради побилися народні депутати, які раніше входили до складу Слуги народу, Гео Лерос та Олександр Юрченко.

Юрченко, з якого напередодні зняв електронний браслет, заявив, що на нього напав Гео Лерос.

За словами Гео Лероса, Юрченко накинувся на нього з кулаками та ксенофобськими висловами.

Джерело: Надзвичайні новини

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