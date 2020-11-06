Работники Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая наладила бесперебойное изготовление и сбыт метадона в крупных размерах.

По данным следствия, четверо злоумышленников организовали деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению метадона на территории частного дома в Киевской области. Наркотическое средство оптовыми партиями поставлялся преимущественно в соседние страны, Беларусь и Россию, и сбывался на территории Украины.

Организовала наркобизнес 59-летняя уроженка Российской Федерации. Для надлежащего контроля, функционирования и безопасной деятельности преступной организации злоумышленница привлекла трех человек. Двое мужчин, 1972 и в 1986 годов рождения, были лаборантами-химиками и изготавливали метадон, а жительница РФ 1970 года, охраняла дом, где обустроили нарколабораторию.

Мощности такой лаборатории позволяли производить более 100 кг метадона ежемесячно.























Изготавливали более 50 кг метадона ежемесячно: на Киевщине разоблачили нарколабораторию / 6 фотографий

Во время обысков было изъято около 35 кг метадона в сухом виде и 25 литров — в жидком, более тонны прекурсоров и составляющих для изготовления метадона, лабораторное оборудование. Кроме этого, изъято более $35 тыс., огнестрельное оружие, патроны и автомобиль.

Общая сумма изъятого составляет около 50 млн грн.

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Трех активных участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователи готовят наркодилерам сообщение о подозрении по трем статьям: ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

А также ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием).

За изготовление и сбыт метадона злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Сбыт наркотиков в Украине

В Ужгороде пункта пропуска разоблачили украинца, который пытался провезти через границу наркотические веществам под видом гуманитарной помощи из Германии.

В его грузовике среди лекарств находилась немалое количество наркотических и психотропных веществ. Всего изъяли 640 препаратов, их сумму оценили в 19 тыс. грн.