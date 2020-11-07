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Факти / Надзвичайні події

У Харкові автомобіль наїхав на пішоходів – троє постраждалих, серед них дитина

У центрі Харкова на проспекті Науки 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів.

В результаті аварії постраждали троє людей. До Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги госпіталізували 48-річного чоловіка, 9-річного хлопчика та жінку віком близько 50 років.

Наразі поліція оглядає місце події і встановлює усі обставини аварії.

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  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • дтп в харкові
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
  • ДТП у Харкові: постраждали троє людей
У Харкові автомобіль наїхав на пішоходів – троє постраждалих, серед них дитина / 5 фотографий

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Днями у Харкові сталося ще одне ДТП. 6 листопада зіткнулися автомобілі Honda Civic та Suzuki Grand Vitara, одного з них відкинуло в зупинку громадського транспорту.

В результаті аварії постраждали водій та четверо пасажирів Honda, їх госпіталізували. Водій Suzuki, якому 79-років, відмовився від госпіталізації.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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