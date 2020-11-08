ДТП в Харькове: 22-летнему водителю сообщили о подозрении (ФОТО)

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП в Харькове 7 ноября.

О подозрении сообщено 22-летнему водителю, который не справился с управлением и совершил масштабную аварию на проспекте Науки.

Производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины: санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



















ДТП в Харькове: 22-летнему водителю сообщили о подозрении / 5 фотографий

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Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. Параллельно проходит поиск свидетелей ДТП в Харькове.

Вскоре 22-летнему водителю будет избрана мера пресечения. Правоохранители ждут результатов экспертизы по выявлению алкоголя или или наркотических веществ в крови подозреваемого.

Личность водителя установлена

В субботу, 7 ноября, ДТП в Харькове на перекрестке пр. Науки и ул. Космическая совершил 22-летний гражданин Египта, находившийся за рулем Volkswagen Passat.

Парень совершил наезд на островок безопасности, где стояли четыре пешехода, трое из которых срочно госпитализировали в больницу.

Врачи сообщили, что пешеходы получили травмы различной степени тяжести, закрытые переломы, закрытые черепно мозговые травмы и ушибы.

Установлено, что жертвами водителя-иностранца стали 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и неустановленное женщина в возрасте около 50 лет.

Фото: Прокуратура Харьковской области