ДТП у Харкові: 22-річному водієві повідомили про підозру (ФОТО)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП у Харкові 7 листопада.

Про підозру повідомлено 22-річному водію, який не впорався з керуванням та спричинив масштабну аварію на проспекті Науки.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) КК України: санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.



















ДТП у Харкові: 22-річному водієві повідомили про підозру / 5 фотографий

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Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Паралельно відбувається пошук свідків ДТП у Харкові.

Незабаром 22-річному водієві буде обрано запобіжний захід. Правоохоронці чекають на результати експертизи щодо виявлення алкоголю або або наркотичних речовин в крові підозрюваного.

Особу водія встановлено

У суботу, 7 листопада, ДТП у Харкові на перехресті пр.Науки та вул. Космічна скоїв 22-річний громадянин Єгипту, який перебував за кермом Volkswagen Passat.

Хлопець здійснив наїзд на острівок безпеки, де стояли чотири пішоходи, трьох з яких терміново госпіталізували до лікарні.

Лікарі повідомили, що пішоходи отримали травми різного ступеня тяжкості, закриті переломи, закриті черепно мозкові травми та забої.

Встановлено, що жертвами водія-іноземця стали 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років.

Фото: Прокуратура Харківської області