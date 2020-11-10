В Ровно 10 ноября около 10.00 в полицию обратился заместитель директора одной из местных школ и сообщил, что одну из учениц изнасиловали.
Девочка рассказала, что вблизи школы ее изнасиловал неизвестный мужчина.
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— В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению, — отметили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской школе.
Продолжаются следственные действия.
Изнасилование в Конотопе
В Конотопе в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку на кладбище.
Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.