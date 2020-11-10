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Факты / Происшествия

В Ровно возле школы мужчина изнасиловал ученицу

В Ровно 10 ноября около 10.00 в полицию обратился заместитель директора одной из местных школ и сообщил, что одну из учениц изнасиловали.

Девочка рассказала, что вблизи школы ее изнасиловал неизвестный мужчина.

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— В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению, — отметили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской школе.

Продолжаются следственные действия.

Изнасилование в Конотопе

В Конотопе в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку на кладбище.

Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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