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Факти / Надзвичайні події

У Рівному біля школи чоловік зґвалтував одну з учениць

У Рівному 10 листопада близько 10.00 до правоохоронців звернувся заступник директора однієї із місцевих шкіл та повідомив, що одну з учениць зґвалтували.

Дівчинка розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік.

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– У результаті проведених оперативних розшукових заходів поліцейські встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Рівненській школі.

Тривають слідчі дії.

Зґвалтування у Конотопі

У Конотопі на Сумщині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі.

Вчинити злочин раніше судимий громадянин вирішив, коли побачив, що його жертва йшла темною вулицею.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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