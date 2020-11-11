В Киеве 10 ноября произошло ДТП при участии работника Службы безопасности Украины, который на мотоцикле сбил троих пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.

Самого тяжело пострадавшего увезли в реанимацию.

Водителя мотоцикла и его пассажирку тоже забрала скорая.

После столкновения неуправляемый мотоцикл упал на бок и скользил по асфальту еще с десяток метров, а остановился, только когда ударился о бордюр.

К счастью, на его пути больше не было людей и машин.

— Какое-то мгновение и люди, как кегли, разлетелись. Люди лежали, мотоцикл под бордюром. Одна женщина у разделительной полосы. Она вообще не шевелилась, я думал, что она уже мертва, — рассказал очевидец аварии.

Из собственных источников Чрезвычайным новостям стало известно, что за рулем элитного Harley-Davidson был Андрей Возный — заместитель руководителя управления по работе с личным составом СБУ.

Как это ДТП комментируют в Государственном бюро расследований и другие детали аварии — смотрите в сюжете:

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Другое ДТП с мотоциклом в Киеве

10 ноября в столице произошла еще одна авария при участии мотоцикла, в которой, к сожалению, погиб водитель.

Во время разворота Hyundai не пропустил мотоцикл, который двигался по главной дороге.