PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Київщині два авто зіткнулися та загорілися – дві людини загинули

На Одеській трасі біля села Гребінки Васильківського району Київської області у темний час доби сталася смертельна ДТП.

Автомобілі зіткнулися лоб в лоб, а потім загорілися. Транспортні засоби вигоріли вщент.

В результаті ДТП загинули дві людини.

Читайте: У Харкові автомобіль наїхав на пішоходів – троє постраждалих, серед них дитина

На місці працювали всі спецслужби.

  • На Київщині два авто зіткнулися та загорілися
  • На Київщині два авто зіткнулися та загорілися
  • На Київщині два авто зіткнулися та загорілися
  • На Київщині два авто зіткнулися та загорілися
  • На Київщині два авто зіткнулися та загорілися
  • На Київщині два авто зіткнулися та загорілися
На Київщині два авто зіткнулися та загорілися – дві людини загинули / 3 фотографии

ДТП у Києві

У Києві 10 листопада сталася ДТП за участі працівника Служби безпеки України, який на мотоциклі збив трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло.

Найтяжчого постраждалого відвезли в реанімацію.

Водія мотоцикла та його пасажирку теж забрала швидка.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка