На Одеській трасі біля села Гребінки Васильківського району Київської області у темний час доби сталася смертельна ДТП.
Автомобілі зіткнулися лоб в лоб, а потім загорілися. Транспортні засоби вигоріли вщент.
В результаті ДТП загинули дві людини.
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На місці працювали всі спецслужби.
На Київщині два авто зіткнулися та загорілися – дві людини загинули / 3 фотографии
ДТП у Києві
У Києві 10 листопада сталася ДТП за участі працівника Служби безпеки України, який на мотоциклі збив трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло.
Найтяжчого постраждалого відвезли в реанімацію.
Водія мотоцикла та його пасажирку теж забрала швидка.