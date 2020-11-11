На Одеській трасі біля села Гребінки Васильківського району Київської області у темний час доби сталася смертельна ДТП.

Автомобілі зіткнулися лоб в лоб, а потім загорілися. Транспортні засоби вигоріли вщент.

В результаті ДТП загинули дві людини.

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На місці працювали всі спецслужби.











На Київщині два авто зіткнулися та загорілися – дві людини загинули / 3 фотографии

ДТП у Києві

У Києві 10 листопада сталася ДТП за участі працівника Служби безпеки України, який на мотоциклі збив трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло.

Найтяжчого постраждалого відвезли в реанімацію.

Водія мотоцикла та його пасажирку теж забрала швидка.