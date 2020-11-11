Пожар во Львовской области: в Бориславе горел двухэтажный склад

В ночь с 10 на 11 ноября во Бориславе Львовской области горело двухэтажное торгово-складское здание.

Информацию о чрезвычайном происшествии спасатели получили в 3.17.

Они оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар в 5.00.

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В результате чрезвычайного происшествия никто не погиб и не пострадал, однако огонь полностью уничтожил крышу здания площадью 2,8 тыс. кв. м.

Причины возгорания определят эксперты.

Пожар в Харькове

5 ноября в Харькове горело общежитие Национального фармацевтического университета.

Во время происшествия никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 30 человек и спасли еще троих.

Им удалось ликвидировать последствия возгорания. Подробнее о пожаре в Харькове читайте на Фактах ICTV.