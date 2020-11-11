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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Львівській області: у Бориславі горів двоповерховий склад

У ніч з 10 на 11 листопада у Бориславі Львівської області горіла двоповерхова торгівельно-складська будівля.

Інформацію про надзвичайну подію рятувальники отримали о 3.17.

Вони оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу до 5.00.

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У результаті надзвичайної події ніхто не загинув та не постраждав, однак вогонь повністю знищив дах будівлі площею 2,8 тис. кв. м.

Причини загорання визначать експерти.

Пожежа у Харкові

5 листопада у Харкові горів гуртожиток Національного фармацевтичного університету.

Під час події жодна людина не постраждала. Рятувальники евакуювали 30 осіб та врятували ще трьох.

Їм вдалося ліквідувати наслідки загорання. Детальніше про пожежу у Харкові читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

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