На Полтавщине самоубийца поджег себя в доме на глазах жены и участкового

Ссоры между супругами в селе Поповке Зинькивского района Полтавской закончилась трагедией. Мужчина закрылся в доме, облил себя бензином и поджег.

Участковый, который приехал на вызов жены, пытался успокоить самоубийцу, но мужчина не обращал на него и таки поджег себя и дом.

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— Следственно-оперативная группа пыталась убедить человека не делать этого. Однако в определенный момент человек зажег спичку и соответственно все загорелось, рассказал руководитель местного райотдела полиции Сергей Джулай.

Пока на место происшествия мчались пожарные, полицейские пытались спасти мужчину. Выбили окна, и поливали дом из ведер и шланга. Однако пластик на кухне очень быстро загорелся. И спасти самоубийцу уже никто не смог.

Последние десять лет супруги жили как в аду. 64-летний мужчина взбеленился в старости. Постоянно издевался над женой морально, а иногда и бил. Весной женщина устала терпеть и заявила в полицию. И это временно помогло — полгода семья жила спокойно.

Но в тот день мужчина вернулся в дом и устроил скандал.

Поджег себя после ссоры

В Киевской области мужчина из-за конфликта с женой облил себя бензином и поджег.

Причиной ссоры стало то, что женщина хотела сдать металлолом. Но пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать, иначе он выльет на себя бензин.

Полицейским удалось спасти 72-летнего пенсионера и доставить его в больницу.