ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке

10 ноября около 18.30 автомобиль Toyota въехал в остановку, когда люди ждали там общественный транспорт.

В результате наезда, предварительно, пострадали четыре человека. Их госпитализировали медики скорой, которая прибыла на место аварии.

По состоянию на 19.05 проспект Небесной Сотни в районе ТЦ City Center перекрыт. Патрульные перенаправляют транспорт на другие улицы.

Возле места, где авто сбило людей, работают правоохранители.

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В Одессе Toyota влетела в остановку: четверо пострадавших / 3 фотографии

В Мариуполе авто врезалось в остановку

20 сентября произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали люди на остановке общественного транспорта.

В Мариуполе Ford Scorpio вылетел с дороги и сбил двух женщин на остановке. Им оказали помощь медики скорой и полицейские.

Фото: Думская