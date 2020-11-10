PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одессе Toyota влетела в остановку: четверо пострадавших

10 ноября около 18.30 автомобиль Toyota въехал в остановку, когда люди ждали там общественный транспорт.

В результате наезда, предварительно, пострадали четыре человека. Их госпитализировали медики скорой, которая прибыла на место аварии.

По состоянию на 19.05 проспект Небесной Сотни в районе ТЦ City Center перекрыт. Патрульные перенаправляют транспорт на другие улицы.

Возле места, где авто сбило людей, работают правоохранители.

Читайте: В Харькове на дороге столкнулись два авто, одно влетело в остановку

  • ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке
  • ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке
  • ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке
  • ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке
  • ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке
  • ДТП в Одессе: Toyota сбила четверых человек на остановке
В Одессе Toyota влетела в остановку: четверо пострадавших / 3 фотографии

В Мариуполе авто врезалось в остановку

20 сентября произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали люди на остановке общественного транспорта.

В Мариуполе Ford Scorpio вылетел с дороги и сбил двух женщин на остановке. Им оказали помощь медики скорой и полицейские.

Фото: Думская 

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка