У Києві 10 листопада сталася ДТП за участі працівника Служби безпеки України, який на мотоциклі збив трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло.

Найтяжчого постраждалого відвезли в реанімацію.

Водія мотоцикла та його пасажирку теж забрала швидка.

Після зіткнення некерований байк впав на бік і ковзав асфальтом ще з десяток метрів, а зупинився, тільки коли вдарився об бордюр.

На щастя, на його шляху більше не було людей та машин.

– Якась мить і люди, як кеглі, розлетілися. Люди лежали, мотоцикл під бордюром. Одна жінка біля розділювальної смуги. Вона взагалі не ворушилася, я думав, що вона вже мертва, – розповів очевидець аварії.

Із власних джерел Надзвичайним новинам стало відомо, що за кермом елітного Harley-Davidson був Андрій Возний – заступник керівника управління роботи з особовим складом СБУ.

Як цю ДТП коментують у Державному бюро розслідувань та інші деталі аварії – дивіться у сюжеті:

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Інша ДТП з мотоциклом у Києві

10 листопада у столиці сталася ще одна аварія за участі мотоцикла, в якій, на жаль, загинув водій.

Під час розвороту Hyundai не пропустив мотоцикл, який рухався головною дорогою.