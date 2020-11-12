На Полтавщині, а саме у Шишацькому районі, поліція звинуватила виховательку одного з дитсадків у цькуванні 3-річного хлопчика. Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину.
На відео видно як вихователька грубо поводиться з дитиною та кричить на хлопчина за те, що він повільно одягається. Під час події була присутня завідуюча дитсадком, але вона не зробила зауваження жінці.
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Поліція склала адміністративний протокол л за ст. 173-4 Кодексу України (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу). Виховательці загрожує штраф у сумі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.
Булінг у Чорноморську: 14-річну дівчинку побила ровесниця на очах у подруг
У Чорноморську дівчина-підліток побила 14-річну школярку. Батьки зловмисниці не змогли пояснити її дії. Поліція відкрила провадження за статтею Хуліганство (ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України).