На Полтавщині, а саме у Шишацькому районі, поліція звинуватила виховательку одного з дитсадків у цькуванні 3-річного хлопчика. Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину.

На відео видно як вихователька грубо поводиться з дитиною та кричить на хлопчина за те, що він повільно одягається. Під час події була присутня завідуюча дитсадком, але вона не зробила зауваження жінці.

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Поліція склала адміністративний протокол л за ст. 173-4 Кодексу України (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу). Виховательці загрожує штраф у сумі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.