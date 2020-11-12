PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Булінг у садку: виховательку звинуватили у цькуванні 3-річної дитини

На Полтавщині, а саме у Шишацькому районі, поліція звинуватила виховательку одного з дитсадків у цькуванні 3-річного хлопчика. Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину.

На відео видно як вихователька грубо поводиться з дитиною та кричить на хлопчина за те, що він повільно одягається. Під час події була присутня завідуюча дитсадком, але вона не зробила зауваження жінці.

Читайте: Третьякова назвала булінгом реакцію на її заяву про дітей  низької якості

Поліція склала адміністративний протокол л за ст. 173-4 Кодексу України (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу). Виховательці загрожує штраф у сумі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Булінг у Чорноморську: 14-річну дівчинку побила ровесниця на очах у подруг

У Чорноморську дівчина-підліток побила 14-річну школярку. Батьки зловмисниці не змогли пояснити її дії.  Поліція відкрила провадження за статтею Хуліганство (ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України).

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка