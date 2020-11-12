В Сумах сотрудники СБУ задержали криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске.
В криминальных кругах мужчину считали “смотрящим” за Харьковской областью.
Он причастен к ряду преступлений, среди которых незаконное обращение с оружием, угрозы правоохранителям.
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Его задержали в одном из домов города, где он прятался с 2017 года.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Схема по присвоению средств
В Луганской области СБУ разоблачила схему завладения бюджетными средствами.
Представители группировки присваивали деньги, организовав схему с поставки строительных материалов для проведения капитального ремонта больниц и школ.
Они завышали цены на эти товары, благодаря чему наживались.