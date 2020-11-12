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Людмила Грубнік |

Перебував у розшуку: СБУ затримала “смотрящого” за Харківською областю

У Сумах співробітники СБУ затримали кримінального авторитета, який перебував у всеукраїнському розшуку.

У кримінальних колах чоловіка вважали “смотрящим” за Харківською областю.

Він причетний до низки злочинів, серед яких незаконне поводження зі зброєю, погрози правоохоронцям.

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Його затримали в одному з будинків міста, де він переховувся з 2017 року.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ

Схема з привласнення коштів

У Луганській області СБУ викрила схему заволодіння бюджетними коштами.

Представники угруповання привласнювали гроші, організувавши схему з постачання будівельних матеріалів для проведення капітального ремонту лікарень та шкіл.

Вони завищували ціни на ці товари, завдяки чому наживалися.

Джерело: СБУ

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