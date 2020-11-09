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Факты / Происшествия

Похищали ответы к экзаменам: на Винниччине хакеры атаковали сайты вузов

В Винницкой области хакеры вмешивались в работу компьютерных программ университетов и похищали оттуда информацию. Речь идет в частности о файлах, которые содержат ответы к экзаменам.

После этого злоумышленники реализовывали их за денежное вознаграждение. Кроме того, во время проведения экзаменов они блокировали работу университетских сайтов с помощью хакерских атак.

Правоохранители провели обыски по местах жительства фигурантов дела. Изъят ряд доказательств — сим-карты, компьютеры, а также банковские карты.

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  • хакери на Вінниччині
  • хакери на Вінниччині
  • хакери на Вінниччині
  • хакери на Вінниччині
  • хакери на Вінниччині
  • хакери на Вінниччині
Похищали ответы к экзаменам: на Винниччине хакеры атаковали сайты вузов / 3 фотографии

Задержание хакеров в Харькове

Киберполиция разоблачила группу хакеров в Харькове. Они распространяли вредоносный вирус в сети, благодаря которому получали пароли и логины других пользователей.

Злоумышленники получали доступ к банковским аккаунтам и переводили средства на свои счета.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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