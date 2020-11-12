Правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям Національного інституту раку через смерть пацієнтки.

Зокрема про підозру повідомили лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, а також лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому за підробку документів.

– За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком операції, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та у подальшому смерті жінки, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Для приховування наслідків лікар-патологоанатом разом з лікуючим лікарем підробили документи після розтину та приховали причину смерті жінки.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Смерть пацієнта у Києві

Лікарю-хірургу однієї з київських дитячих лікарень повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, внаслідок чого померла дитина.

У лютому 2020 року до лікарні госпіталізували 2-річного хлопчика з діагнозом можливо шлунково-кишкової кровотечі та потрапляння стороннього тіла до стравоходу.

Лікар-хірург, який перебував на чергуванні, порушив вимоги про госпіталізацію дітей до трьох років.