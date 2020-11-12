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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Трьом лікарям Націнституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки

Правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям Національного інституту раку через смерть пацієнтки.

Зокрема про підозру повідомили лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, а також лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому за підробку документів.

– За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком операції, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні.

Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та у подальшому смерті жінки, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Для приховування наслідків лікар-патологоанатом разом з лікуючим лікарем підробили документи після розтину та приховали причину смерті жінки.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Смерть пацієнта у Києві

Лікарю-хірургу однієї з київських дитячих лікарень повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, внаслідок чого померла дитина.

У лютому 2020 року до лікарні госпіталізували 2-річного хлопчика з діагнозом можливо шлунково-кишкової кровотечі та потрапляння стороннього тіла до стравоходу.

Лікар-хірург, який перебував на чергуванні, порушив вимоги про госпіталізацію дітей до трьох років.

Джерело: Офіс генпрокурора

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