Правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям Національного інституту раку через смерть пацієнтки.
Зокрема про підозру повідомили лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, а також лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому за підробку документів.
– За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком операції, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні.
Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та у подальшому смерті жінки, – зазначили в Офісі генпрокурора.
Для приховування наслідків лікар-патологоанатом разом з лікуючим лікарем підробили документи після розтину та приховали причину смерті жінки.
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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.
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