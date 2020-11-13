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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Смертельна ДТП у Києві: на Окружній дорозі авто вилетіло на тротуар, є загиблі

У Києві сталася смертельна ДТП на Окружній дорозі. У результаті двоє людей загинули.

Дорожньо-транспортна пригода сталася між двома автомобілями Hyundai 13 листопада близько 08.00. Внаслідок зіткнення один з автомобілів, за кермом якого був водій Uber, вилетів на тротуар, де була зупинка і в’їхав у кіоск.

За даними Нацполіції, у Святошинському районі Києва сталося бокове зіткнення двох автомобілів.

 – На Борщагівці таксі вилетіло на зупинку, двоє загиблих, – сказали в поліції.

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що водій таксі втратив керування та наїхав на трьох пішоходів, двоє з яких померли на місці.

За попередніми даними, ДТП сталася водій Uber у погоні за заробітком перепрацював та заснув за кермом.

За словами Геращенка, в Україні роками блокують закон про регулювання роботи ринку послуг таксі, яким би встановлювались норми щодо годин робити водіїв.

У Нацполіції Києва повідомили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті швидкої допомоги. Ще двоє осіб госпіталізували.

  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
  • ДТП у Києві
Смертельна ДТП у Києві: на Окружній дорозі авто вилетіло на тротуар, є загиблі / 3 фотографии

Працівники правоохоронних органів встановили за допомогою драгера, що водій таксі 1997 року народження не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

  • дтп у києві
  • Смертельна ДТП у Києві: на Окружній дорозі авто вилетіло на тротуар, є загиблі
  • дтп у києві
  • Смертельна ДТП у Києві: на Окружній дорозі авто вилетіло на тротуар, є загиблі
Смертельна ДТП у Києві: на Окружній дорозі авто вилетіло на тротуар, є загиблі / 2 фотографии

 ДТП на Київщині

11 листопада сталася смертельна ДТП на Одеській трасі біля села Гребінки Васильківського району Київської області у темний час доби.

Автомобілі зіткнулися лоб в лоб, а потім загорілися. Транспортні засоби вигоріли вщент. У результаті ДТП загинули двоє осіб.

Фото: dtp.kiev.ua, Нацполіція

Джерела: Київ Оперативний, Нацполіція

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