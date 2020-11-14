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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Запорожье пьяный мужчина развращал двух детей

На Запорожье следователи закончили досудебное расследование в отношении мужчины, который развращал двух малолетних детей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

— 41-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении девочек 2007 года рождения развратные действия, которые выразились в обнажении и непристойных прикосновениях перед малолетними пострадавшими своих половых органов, — рассказали в ГУ НП в Запорожской области.

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Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Изнасилование в Конотопе

В Конотопе в Сумской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку на кладбище.

Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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