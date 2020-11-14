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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Запоріжжі п’яний чоловік розбещував двох дітей

На Запоріжжі слідчі закінчили досудове розслідування щодо чоловіка, який розбещував двох малолітніх дітей. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

– 41-річний місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння, вчинив щодо дівчат 2007 року народження розпусні дії, які виразились в оголенні та непристойних дотиках перед малолітніми потерпілими своїх статевих органів, – розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.

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Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зґвалтування у Конотопі

У Конотопі на Сумщині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі.

Вчинити злочин раніше судимий громадянин вирішив, коли побачив, що його жертва йшла темною вулицею.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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