В Полтаве машина патрульной полиции насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу, сообщает Государственное бюро расследований.

Патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

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— Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи, — говорится в сообщении.

Угрожал взорвать полицейских

В Харькове в Основянском районе мужчина угрожал взорвать патрульных полиции гранатой.

Полиция приехала в дом жителя района, чтобы провести там обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеке, угрожает ее взорвать.