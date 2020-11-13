Перестрелка в Киеве — детали

В Киеве на улице Героев Космоса экипаж патрульной полиции остановил машину за нарушения правил дорожного движения. После этого между сторонами произошла перестрелка, в которой получил ранения полицейский.

В салоне авто, которое остановили полицейские, было три человека. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру.















Полицейский получил три огнестрельных: в Киеве ночью произошла перестрелка / 4 фотографии

Когда к мужчинам подошли правоохранители, они выбежали из авто и начали убегать.

— Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж, — отметили в полиции.

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Впоследствии трех человек задержали, у них обнаружили предметы похожи на пистолет и гранаты. Раненого патрульного забрали в больницу.

Стрельба в Харькове

В ночь на 7 ноября обстреляли здание почетного консульства Азербайджана на улице Ярослава Мудрого в Харькове. Неизвестные выстрелили шесть раз в окно и двери.

Пострадавших нет, ночью в офисе никого не было. В консульстве отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей с оружием.