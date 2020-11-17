У Полтаві машина патрульної поліції на смерть збила пішохода.

За попередніми даними, чоловік перебігав дорогу, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Патрульний на службовому автомобілі Skoda Rapid скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину.

Читайте: Поліцейський отримав три вогнепальні: у Києві вночі сталась перестрілка

– Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям. Пішохід помер у кареті швидкої допомоги, – йдеться в повідомленні.

Погрожував підірвати поліцейських

У Харкові в Основ’янському районі чоловік погрожував підірвати патрульних поліції гранатою.

Поліція приїхала до помешкання жителя района, аби провести там обшук. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожує її підірвати.