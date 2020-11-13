PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Харькове мужчина угрожал взорвать полицейских гранатой

В Харькове в Основянском районе мужчина угрожал устроить взрыв с помощью гранаты.

Около 8.50 полиция приехала в дом жителя района, чтобы провести там обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеке, угрожает ее взорвать.

Обновлено в 11.30. Мужчину обезоружил командир харьковского КОРДа. Обошлось без пострадавших.

В силу введена специальная полицейская операция Гром.

— На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления КОРД, специалисты взрывотехнического правления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — отметили в полиции.

Читайте: Полицейский получил три огнестрельных: в Киеве ночью произошла перестрелка

Как отметила полиция Харькова в комментарии Фактам ICTV, по состоянию на 10.50 с мужчиой до сих пор продолжаются переговоры.

— Пока ничего не происходит. Сейчас с этим человеком продолжаются переговоры.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Стрельба в Харькове

В ночь на 7 ноября обстреляли здание почетного консульства Азербайджана на улице Ярослава Мудрого в Харькове. Неизвестные выстрелили шесть раз в окно и двери.

Пострадавших нет, ночью в офисе никого не было. В консульстве отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей с оружием.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка