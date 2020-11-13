В Харькове в Основянском районе мужчина угрожал устроить взрыв с помощью гранаты.

Около 8.50 полиция приехала в дом жителя района, чтобы провести там обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеке, угрожает ее взорвать.

Обновлено в 11.30. Мужчину обезоружил командир харьковского КОРДа. Обошлось без пострадавших.

В силу введена специальная полицейская операция Гром.

— На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления КОРД, специалисты взрывотехнического правления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — отметили в полиции.

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Как отметила полиция Харькова в комментарии Фактам ICTV, по состоянию на 10.50 с мужчиой до сих пор продолжаются переговоры.

— Пока ничего не происходит. Сейчас с этим человеком продолжаются переговоры.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Стрельба в Харькове

В ночь на 7 ноября обстреляли здание почетного консульства Азербайджана на улице Ярослава Мудрого в Харькове. Неизвестные выстрелили шесть раз в окно и двери.

Пострадавших нет, ночью в офисе никого не было. В консульстве отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей с оружием.